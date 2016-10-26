Велика Британія розмістить свої війська в Естонії навесні 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Велика Британія навесні 2017 року планує розмістити танки, дрони і 800 військових на території Естонії, передає УНН з посиланням на DELFI.
Міністр закордонних справ Великої Британії Майкл Феллон заявив, що королівські війська будуть розміщені в Естонії навесні 2017 року. Також до них приєднаються сили Франції і Данії. До складу формування увійдуть дрони, британські танки “Челленджер-2” і бойові машини піхоти. Цей батальйон матиме оборонний характер.
Також голова МЗС Великої Британії пояснив, навіщо саме Британії розміщувати свої сили в Естонії.
“Мова йде про дві речі: набуття впевненості, а це повинно бути зроблено помітною присутністю, і стримуванням. Це не просто запобіжний захід, це серйозна військова присутність”, — сказав М.Феллон.
За словами М.Феллона, НАТО, перекидаючи в Прибалтику важкі, добре озброєні формування, намагається показати, що не просто розміщує малі бойові одиниці, нарощуючи військову присутність альянсу в регіоні, але збирає сили, які могли б скласти реальний захист цих територій.
Нагадаємо, що 8 липня 2016 року на саміті НАТО було прийнято рішення про розгортання чотирьох додаткових батальйонів НАТО в Східній Європі — Естонії, Латвії, Литві та Польщі. Надіслати своїх солдатів в чотири східні країни альянсу погодилися США, Британія, Німеччина і Канада.