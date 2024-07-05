В то время, как президент США Джо Байден вступает в решающий период для спасения своей кандидатуры, все больше сторонников получают губернаторы Мичигана и Калифорнии - Гретхен Уитмер и Гэвин Ньюсом. По данным FT, ведущие доноры Демократической партии выдвинули Уитмер и Ньюсома, как своих предпочтительных кандидатов вместо Байдена в борьбе за Белый дом, передает УНН.

Детали

Первые предвыборные дебаты 2024 года между Дональдом Трампом и Джо Байденом не удались нынешнему президенту США. Почти 46 процентов зарегистрированных избирателей от Демократической партии считают, что Байден не должен баллотироваться. Хотя Белый дом настаивает на том, что Байден не откажется от гонки, по информации The Financial Times, ведущие финансовые доноры демократов остаются обеспокоены состоянием Байдена.

Более того, - речь идет о выдвижении Гретхен Уитмер и Гэвина Ньюсома как желаемых кандидатов вместо Джо Байдена в борьбе за Белый дом против Дональда Трампа. Об этом FT сообщили несколько человек, знакомых с этим вопросом.

Кандидатура Байдена обречена - сказал близкий к президенту донор и упаковщик - лицо, которому поручено собирать деньги от других спонсоров.

Я самый большой поклонник Джо, он замечательный государственный служащий, но он обречен ...мы должны начать сосредотачиваться на том, что будет дальше - сообщает спонсор демократов.

Справка

Гретхен Витмер

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, 52 года.

Провела ряд прогрессивных мер в своем штате, в частности, увеличила налоговые льготы для малообеспеченных семей, защитила права ЛГБТИК-сообщества и ввела некоторые меры по контролю за оборотом оружия.

Гэвин Ньюсом

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом поспешил защитить Байдена после дебатов и отверг призывы к его отказу от участия в выборах.

Несмотря на то, что Ньюсом решительно настроен игнорировать спекуляции что он может заменить Байдена, его имя часто упоминается в этом контексте.

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Ньюсом имеет опыт ведения бизнеса и был мэром Сан-Франциско до того, как его избрали губернатором Калифорнии, самого густонаселенного и богатого штата Соединенных Штатов.

Дополнение

Вице-президент Камала Харрис также среди кандидатов, которые, по мнению доноров, могли бы заменить Байдена. Об этом шла речь на переговорах организаторов между собой, во время подготовки сбора сотен миллионов долларов для финансирования нового кандидата.

Камала Харрис в 2020 году вошла в историю, став первой женщиной и первым темнокожим человеком на посту вице-президента США. Но ей не удалось выполнить задачу, которая была поставлена перед ней в начале президентства Байдена: остановить наплыв иммигрантов. И это то, что Трамп использует против нее, пишет Deutsche Welle.

С 2023 года Харрис укрепляет свой профиль как представителя репродуктивных прав, даже став первым вице-президентом в истории, который посетил клинику, где делают аборты.

Опрос Ipsos, проведенный на этой неделе, показал, что Харрис отстает от Трампа лишь на один процентный пункт (42% до 43%).

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