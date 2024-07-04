Президент США Джо Байден пообещал остаться в президентской гонке 2024 года во время разговоров с сотрудниками предвыборного штаба и встреч с законодателями-демократами и губернаторами в среду, на фоне того, как стремился избавиться от призывов к нему выйти из президентской гонки после шаткого выступления на дебатах на прошлой неделе, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам двух источников, знакомых со звонком, Байден позвонил обеспокоенным членам своей предвыборной команды и сказал им, что никуда не уйдет.

"Никто меня не выталкивает. Я не уйду. Я в этой гонке до конца", - заявил Байден в отдельном электронном письме к своей предвыборной кампании, призывая сторонников "вложить несколько долларов", чтобы помочь победить его соперника-республиканца Дональда Трампа во время президентских выборов в США 5 ноября.

В среду вечером президент США, как указано, встретился виртуально и лично с 24 губернаторами-демократами и мэром Вашингтона, округ Колумбия, чтобы заверить их, что он готов к работе знаменосца партии после неудачных дебатов.

Только трое губернаторов - лидеры Нью-Йорка, Миннесоты и Мэриленда - встретились после этого с журналистами, пообещав поддержать Байдена после того, что они назвали честным обсуждением его плохих результатов в дебатах на прошлой неделе.

"Президент США всегда поддерживал нас. Мы собираемся поддержать и его", - заявил губернатор Мэриленда Уэс Мур.

Губернатор Миннесоты Тим Волц, председатель Ассоциации губернаторов-демократов, заявил, что выступление Байдена на дебатах в четверг вечером против бывшего президента Трампа было плохим, но добавил, что, по его мнению, Байден подходит для этой должности.

Беспокойство по поводу возраста и остроты ума Байдена резко возросло после дебатов с Трампом в четверг, во время которых президент США, как пишет издание, "бормотал себе под нос, временами терял ход мыслей и в какой-то момент заговорил о победе над Medicare". Президент США заявил, что он устал после двух зарубежных поездок, а Белый дом сообщил, что он простудился.

На вопрос в среду, рассматривает ли Байден возможность уйти в отставку, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила: "Абсолютно нет".

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Вскоре после ее выступления два общенациональных опроса показали, что шансы Байдена против Трампа, который во время дебатов, как пишет издание, "высказал серию устаревших ложных высказываний", ухудшились.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп опережает Байдена с перевесом от 48% до 42%, что на один процентный пункт выше, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49%-43%.

При этом указано, что тем временем вице-президент Камала Харрис получила поддержку как его потенциальная замена.

Отмечается, что и некоторые из губернаторов, которые встретились с Байденом в среду, могли бы стать потенциальными соперниками, если бы давление на него с требованием уйти в отставку усилилось, но многие из них также выступают за Байдена во время предвыборной кампании.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Кентукки Энди Бешир были упомянуты как возможные замены Байдена, пишет издание.

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