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Вечно терпеть не будем: глава Еврокомиссии предупредила Китай о разрыве в торговле перед саммитом

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 13:33  •  15006 просмотра

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Президент Европейской комиссии фон дер Ляйен предупреждает Китай о нежелании ЕС бесконечно терпеть торговый дисбаланс

Страны-члены Европейского Союза не будут вечно терпеть растущий торговый дисбаланс с Китаем, предупредила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом ЕС-Китай, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Говоря об экономике, фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа пытается не "отсоединиться" от китайского государства, а "снижать риск" связей, которые стали слишком односторонними.

"Мы наблюдаем растущий торговый дисбаланс. За последние два года торговый дисбаланс увеличился вдвое и на сегодня достиг почти 400 миллиардов евро", - сказала она.

"Европейские лидеры не будут терпеть со временем дисбаланса в торговых отношениях. У нас есть инструменты для защиты нашего рынка", - сказала она в интервью для European Newsroom.

"Но мы предпочитаем находить решения путем переговоров. И это те варианты, которые, например, сейчас есть на столе, и я думаю, что в интересах Китая также внимательно изучить эти варианты", - отметила фон дер Ляйен.

Дополнение

Фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, и Шарль Мишель, глава Европейского совета, прибудут в четверг в Пекин на саммит ЕС-Китай.

Это будет первый саммит руководства ЕС с главой Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном с личным участием с 2019 года. Он будет посвящен торговле и войнам в Украине и на Ближнем Востоке, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Вечно терпеть не будем: глава Еврокомиссии предупредила Китай о разрыве в торговле перед саммитом

Президент Европейской комиссии фон дер Ляйен предупреждает Китай о нежелании ЕС бесконечно терпеть торговый дисбаланс.

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