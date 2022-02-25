Вчерашних санкций США, G7 и ЕС против России не достаточно - Зеленский

ukru
15 марта, 19:03 • 100078 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128538 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115880 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110061 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100788 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97408 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85033 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118299 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124870 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126924 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 119046 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 38417 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 30169 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

23:04 • 16925 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 34278 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118299 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118606 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257078 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286561 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223033 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103075 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124870 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109978 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127352 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129487 просмотра
Актуальное
Вчерашних санкций США, G7 и ЕС против России не достаточно - Зеленский

Вчерашних санкций США, G7 и ЕС против России не достаточно - Зеленский

Киев • УНН

 • 180433 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчерашних санкций США, G7 и ЕС против России не достаточно, враг продолжает атаковать, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Этим утром мы защищаем наше государство на едине. Как и вчера мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого не достаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории”, — сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что только солидарность, решимость украинцев способна сохранить свободу и защитить государство.

Дополнения

24 Президент США Джо Байден заявил о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину.

В частности, США ограничивают операции российского бизнеса в долларах, евро, йенах, фунтах.

Однако Байден отметил, что пока в рамках санкций США против РФ за вторжение в Украину Москву не отключат от SWIFT, однако такая опция остается вариантом.

Ранее сообщалось, что существует реальная вероятность того, что Европейский Союз может пойти на спорный шаг, отключив Россию от SWIFT, платежной сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру.

Многие страны призывали отключить Россию от SWIFT, в частности президент Чехии Милош Земан призвал Запад прибегнуть к “более суровым” санкциям против России, а именно отсоединить страну от международной банковской системы SWIFT.

Владимир Зеленский заявлял, что Украина требует отключения России от SWIFT, введение бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы