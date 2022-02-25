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Вчорашніх санкцій США, G7 та ЄС проти Росії не достатньо – Зеленський

Вчорашніх санкцій США, G7 та ЄС проти Росії не достатньо – Зеленський

Київ • УНН

 • 180436 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вчорашніх санкцій США, G7 та ЄС проти Росії не достатньо, ворог продовжує атакувати, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Цим ранком ми захищаємо нашу державу на одинці. Як і вчора найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього не достатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території”, — сказав Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що тільки солідарність, рішучість українців здатна зберегти свободу та захистити державу.

Доповнення

24 лютого Президент США Джо Байден заявив про запровадження нових санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Зокрема, США обмежують операції російського бізнесу у доларах, євро, єнах, фунтах.

Проте Байден зазначив, що поки в рамках санкцій США проти РФ за вторгнення в Україну Москву не відключать від SWIFT, проте така опція залишається варіантом.

Раніше повідомлялося, що існує реальна ймовірність того, що Європейський Союз може піти на спірний крок, відключивши Росію від SWIFT, платіжної мережі з високим рівнем безпеки, яка поєднує тисячі фінансових установ по всьому світу.

Багато країн закликали відключити Росію від SWIFT, зокрема президент Чехії Мілош Земан закликав Захід вдатися до “більш суворих” санкцій проти Росії, а саме від’єднати країну від міжнародної банківської системи SWIFT.

Володимир Зеленський заявляв, що Україна вимагає відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора.

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