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Учителя в Танзании повесят за убийство ученика

Учителя в Танзании повесят за убийство ученика

Киев  •  УНН

 • 10736 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Учителя в Танзании приговорили к смертной казни за то, что он так сильно избил ученика, что тот умер от полученных травм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Судья Ламеко Млача заявил, что 51-летний Рестиус Мтазангира действовал с преступным намерением, когда неоднократно ударил ребенка тупым предметом в августе прошлого года.

Учитель обвинил 14-летнего Спериуса Ерадиуса в краже сумки другой учительницы.

Телесные наказания в школах Танзании разрешены, однако на них существуют определенные ограничения.

Так, можно наносить не более четырех ударов, и только в присутствии директора. Наказание может осуществлять только директор или уполномоченный им учитель.

Корреспондент ВВС в Дар-эс-Саламе Абубакар Фама говорит, что это редкое, шумное решение, направленное на защиту школьников в стране.

Новости о смерти мальчика прошлого года в начальной школе Кибет в городе Букоба по всей стране вызвали возмущение и призывы к осуществлению правосудия. Семья Ерадиуса отказалась хоронить его тело, пока преступника не арестовали.

В Танзании разрешена смертная казнь, но последнюю казнь в стране провели еще в 1994 году.

Господин Мтазангира имеет право на апелляцию.

Другую обвиняемого, Гериет Джеральд — учительницу, в похищении сумки которой обвинили убитого ученика — не признали виновным в совершении преступления.

Как сообщал УНН, полиция в Танзании арестовала 65 “колдунов”, или народных целителей, в связи с ритуальным убийством менее 10 детей.

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