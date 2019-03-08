Вчителя у Танзанії повісять за вбивство учня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Учителя в Танзанії засудили до смертної кари за те, що він так сильно побив учня, що той помер від отриманих травм. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Суддя Ламек Млача заявив, що 51-річний Рестіус Мтазангіра діяв із злочинним наміром, коли неодноразово вдарив дитину тупим предметом у серпні минулого року.
Учитель звинуватив 14-річного Сперіуса Ерадіуса у крадіжці сумки іншої вчительки.
Тілесні покарання у школах Танзанії дозволені, проте на них існують певні обмеження.
Так, можна наносити не більше чотирьох ударів, і лише у присутності директора. Покарання може здійснювати лише директор або уповноважений ним учитель.
Кореспондент ВВС у Дар-ес-Саламі Абубакар Фамау каже, що це рідкісне, гучне рішення, спрямоване на захист школярів у країні.
Новини про смерть хлопчика минулого року в початковій школі Кібета в місті Букоба по всій країні викликали обурення та заклики до здійснення правосуддя. Родина Ерадіуса відмовилася ховати його тіло, доки злочинця не арештували.
У Танзанії дозволена смертна кара, але останню страту в країні провели ще у 1994 році.
Пан Мтазангіра має право на апеляцію.
Іншу обвинувачену, Геріет Джеральд - вчительку, у викраденні сумки якої звинуватили вбитого учня - не визнали винною у скоєнні злочину.
Як повідомляв УНН, поліція в Танзанії заарештувала 65 "чаклунів", або народних цілителів, в зв'язку з ритуальним вбивством щонайменше 10 дітей.