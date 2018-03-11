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Ученые обнаружили бриллиант с внеземным льдом

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Ученые нашли алмаз, внутри которого хранился кусок льда, который мог сформироваться только во внеземных условиях. Таким образом, ученые впервые обнаружили на планете лед с большой плотностью, известный как “лед-VII”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научный журнал Science.

Отмечается, что подобный лед формируется в космосе, а на Земле подобные структуры можно получать только в результате лабораторных исследований. Молекулы этого вещества (льда-VII), в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму и вещество благодаря этому имеет плотность вдвое выше, чем обычный лед.

Исследователи обнаружили находку случайно: во время работ на глубине на горизонте между 400 и 600 км под земной корой нашли алмаз. Только при его исследовании было установлено, что он содержит “лед-VII”.

Ученые отмечают, что в этих условиях обычный лед не мог бы образоваться.

Напомним, один из крупнейших бриллиантов в истории добыли в горном королевстве Лесото на юге Африки.

Украинские Национальные Новости

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