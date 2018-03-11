Ученые обнаружили бриллиант с внеземным льдом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Ученые нашли алмаз, внутри которого хранился кусок льда, который мог сформироваться только во внеземных условиях. Таким образом, ученые впервые обнаружили на планете лед с большой плотностью, известный как “лед-VII”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научный журнал Science.
Отмечается, что подобный лед формируется в космосе, а на Земле подобные структуры можно получать только в результате лабораторных исследований. Молекулы этого вещества (льда-VII), в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму и вещество благодаря этому имеет плотность вдвое выше, чем обычный лед.
Исследователи обнаружили находку случайно: во время работ на глубине на горизонте между 400 и 600 км под земной корой нашли алмаз. Только при его исследовании было установлено, что он содержит “лед-VII”.
Ученые отмечают, что в этих условиях обычный лед не мог бы образоваться.
Напомним, один из крупнейших бриллиантов в истории добыли в горном королевстве Лесото на юге Африки.