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Вчені виявили діамант з позаземним льодом

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Вчені знайшли алмаз, всередині якого зберігався шматок льоду, котрий міг сформуватись лише у позаземних умовах. Таким чином, науковці вперше виявили на планеті лід з великою щільністю, відомий як “лід-VII”. Про це повідомляє УНН з посиланням на науковий журнал Science.

Відзначається, що подібний лід формується в космосі, а на Землі подібні структури можна отримувати внаслідок лабораторних досліджень. Молекули цієї речовини (льоду-VII), на відміну від звичайного льоду (лід-I), мають кубічну молекулярну форму і речовина завдяки цьому має щільність удвічі вищу, ніж звичайний лід.

Дослідники виявили знахідку не заплановано: під час робіт на глибині на горизонті між 400 та 600 км під земною корою знайшли алмаз. Лише при його дослідженні було встановлено, що він містить “лід-VII”.

Вчені зазначають, що у цих умовах звичайний лід не міг би утворитись.

Нагадаємо, один з найбільших діамантів в історії добули в гірському королівстві Лесото на півдні Африки.

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