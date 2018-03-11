Вчені виявили діамант з позаземним льодом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Вчені знайшли алмаз, всередині якого зберігався шматок льоду, котрий міг сформуватись лише у позаземних умовах. Таким чином, науковці вперше виявили на планеті лід з великою щільністю, відомий як “лід-VII”. Про це повідомляє УНН з посиланням на науковий журнал Science.
Відзначається, що подібний лід формується в космосі, а на Землі подібні структури можна отримувати внаслідок лабораторних досліджень. Молекули цієї речовини (льоду-VII), на відміну від звичайного льоду (лід-I), мають кубічну молекулярну форму і речовина завдяки цьому має щільність удвічі вищу, ніж звичайний лід.
Дослідники виявили знахідку не заплановано: під час робіт на глибині на горизонті між 400 та 600 км під земною корою знайшли алмаз. Лише при його дослідженні було встановлено, що він містить “лід-VII”.
Вчені зазначають, що у цих умовах звичайний лід не міг би утворитись.
Нагадаємо, один з найбільших діамантів в історії добули в гірському королівстві Лесото на півдні Африки.