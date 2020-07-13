Учёные выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Ученые Университетской клиники Кёльна и Немецкого центра исследований инфекций совместно с коллегами из Израиля выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител. Об этом говорится в пресс-релизе Немецкого центра исследований инфекций, передает УНН.
Указывается, что исследователи изучили более 4 тыс. SARS-CoV-2-специфических B-клеток крови, взятых у 12 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.
“В результате 255 антител были воспроизведены в лаборатории и ... исследованы на их нейтрализующую активность против SARS-CoV-2. Всего учёные обнаружили 28 антител, способных эффективно нейтрализовать SARS-CoV-2”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что обнаруженные нейтрализующие коронавирус антитела были сформированы иммунной системой достаточно быстро.
“Это означает, что им было нужно совсем немного времени на адаптацию, чтобы эффективно распознавать и нейтрализовать вирус”, — объясняют исследователи.
Таким образом, это позволяет надеяться, что “активная вакцина может обеспечить быструю защиту в общей популяции”, считают ученые.
Отметим, что в Украине сегодня доступны ИФА-тесты на определение трех видов антител к коронавирусу.
Тест-системы на определение иммуноглобулина G позволяют констатировать выздоровление пациента от вируса, а также использовать антитела переболевших тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Тест-системы для определения иммуноглобулина M показывают активную фазу заражения пациента коронавирусом.
А тест-системы для определения антител IgA (иммуноглобулин А) позволяют определить наличие коронавируса в организме человека на ранней стадии.