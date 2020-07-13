Вчені виявили 28 антитіл, що нейтралізують коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Вчені Університетської клініки Кельна і Німецького центру досліджень інфекцій спільно з колегами з Ізраїлю виявили 28 антитіл, що нейтралізують коронавірус. Про це йдеться в пресрелізі Німецького центру досліджень інфекцій, передає УНН.
Вказується, що дослідники вивчили понад 4 тис. SARS-CoV-2-специфічних B-клітин крові, взятих у 12 пацієнтів, які перехворіли на коронавірусну інфекцією.
“В результаті 255 антитіл були відтворені в лабораторії та ... досліджені на їх нейтралізуючу активність проти SARS-CoV-2. Всього вчені виявили 28 антитіл, здатних ефективно нейтралізувати SARS-CoV-2”, — сказано в повідомленні.
Відзначається, що виявлені нейтралізуючі коронавірус антитіла були сформовані імунною системою досить швидко.
“Це означає, що їм було потрібно зовсім небагато часу на адаптацію, щоб ефективно розпізнавати і нейтралізувати вірус”, — пояснюють дослідники.
Таким чином, це дозволяє сподіватися, що “активна вакцина може забезпечити швидкий захист в загальній популяції”, вважають вчені.
Відзначимо, що в Україні сьогодні доступні ІФА-тести на визначення трьох видів антитіл до коронавірусу.
Тест-системи на визначення імуноглобуліну G дозволяють констатувати одужання пацієнта від вірусу, а також використовувати антитіла перехворівших тяжкохворих пацієнтів з COVID-19.
Тест-системи на визначення імуноглобуліну M показують активну фазу зараження пацієнта коронавірусом.
А тест-системи на визначення антитіл IgA (імуноглобулін А) дозволяють визначити наявність коронавірусу в організмі людини на ранній стадії.