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Ученые выразили сомнение, что коронавирус способен встраивать себя в геном человека - исследование

Киев • УНН

 • 18595 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Ученые выяснили, что коронавирус нового типа, вопреки выводам более раннего исследования, не может встраивать себя в геном зараженных клеток. Свои выводы исследователи опубликовали на bioRxiv, пишет УНН.

Ученые выразили сомнение, что коронавирус способен встраивать себя в геном человека - исследование

Важно отметить, что научные материалы, опубликованные на bioRxiv — на данный момент проходят финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

Детали

“По итогам лабораторных опытов мы не обнаружили никаких свидетельств того, что коронавирус может интегрироваться в геном клеток. Это говорит о том, что в организме пациентов этого не может произойти в принципе или происходит, но в единичных случаях. Из-за этого вирус не может появиться в организме повторно, и не увеличивается риск появления рака”, — пишут исследователи.

В геноме человека и многих других многоклеточных есть множество так называемых транспозонов — фрагментов “мусорной” ДНК, которые могут копировать друг друга. Считается, что они возникли в далеком прошлом, когда в геном наших предков встроились разные ретровирусы.

В конце мая этого года молекулярные биологи под руководством профессора Массачусетского технологического института Рудольфа Йениша обнаружили, что коронавирус нового типа может вставлять свои копии в геном человека с помощью ферментов, которые вырабатывают транспозоны из семейства LINE-1. На их долю приходится примерно 20% генома Homo sapiens. Молекулярные биологи под руководством профессора Квинслендского университета Джеффри Фолкнера усомнилась в этом. Они повторили опыты коллег, чтобы перепроверить их выводы.

Фолкнер и его коллеги заразили коронавирусом культуру раковых клеток, которые использовали их предшественники, и проследили, появились ли в их геноме новые вставки, а также одиночные молекулы ДНК с полной копией или фрагментами генома коронавируса. Чтобы результат эксперимента был надежнее, ученые считали геном каждой клетки по 50 и более раз. Несмотря на все эти усилия, Фолькнер и его коллеги не обнаружили ни одного примера интеграции генома SARS-CoV-2 в человеческую ДНК.

При этом во время опытов с вирусом гепатита B, который действительно может пользоваться ферментами транспозонов для интеграции в геном клеток печени, ученые нашли подобные вставки. По их мнению, это свидетельствует о том, что в исследовании их коллег произошел сбой в работе систем секвенирования генома или имели мест какие-то статистические ошибки при анализе результатов эксперимента.

В пользу первого, в частности, говорит, что все обрывки ДНК-копий коронавируса, открытые Йенишем и его коллегами, были очень коротки — в десятки раз меньше полного генома SARS-CoV-2. В дополнение к этому большинство из них были найдены совсем не в тех регионах, которые обычно ассоциируются с активностью ферментов транспозонов из семейства LINE-1.

Поэтому Фолкнер и его коллеги считают, что коронавирус в принципе не может проникать внутрь генома человека или он делает это крайне редко, чтобы оставлять сколько-либо значимые следы внутри клеток после окончания болезни.

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