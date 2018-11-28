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Ученые назвали последствия для мозга от игры в американский футбол

Киев  •  УНН

 • 7996 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Согласно новому исследованию, представленному на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA), молодые игроки американского футбола могут столкнуться с нарушением развития мозга после одного сезона спорта, сообщает УНН со ссылкой на Medicalxpress.

Мозг является чрезвычайно сложным органом с большим количеством нервных связей. Создаются новые соединения, а неиспользованные соединения отпадают в процессе, названном “обрезкой”.

“Это исследование показывает, что проведение одного сезона спортивных соревнований может повлиять на нормальную серую „обрезку“ у молодых игроков американского футбола. Было показано, что нарушение нормальной „обрезки“ связано с более слабыми связями между различными частями мозга. В нашем исследовании было выявлено значительное снижение отсечения серого вещества в лобной сетке по умолчанию, что связано с более высокими когнитивными функциями, такими как планирование и контроль социального поведения”, — сказал научный сотрудник отделения радиологии Юго-западного медицинского центра “UT” в штате Техас Гоутам Кришнан Муругесана.

В исследовании приняли участие 60 молодых людей, которые играли в американский футбол. С помощью специальных датчиков ученые получали данные о травмах игроков. Оказалось, что перманентные травмы головы негативно сказываются на головном мозге.

Примечательно, что исследователи надеются провести дальнейшее исследование, чтобы полностью понять долгосрочные изменения в состоянии покоя мозговых сетей и их связь с нейропсихологические задачами.

Украинские Национальные Новости

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