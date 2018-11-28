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Вчені назвали наслідки для мозку від гри в американський футбол

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Згідно з новим дослідженням, представленим на щорічній зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки (RSNA), молоді гравці американського футболу можуть зіткнутися з порушенням розвитку мозку після одного сезону спорту, повідомляє УНН із посиланням на Medicalxpress.

Мозок є надзвичайно складним з великою кількістю нервових зв’язків. Створюються нові сполуки, а невикористані з’єднання відпадають в процесі, названому “обрізкою”.

“Це дослідження показує, що при проведені одного сезону спортивних змагань може вплинути на нормальну сіру „обрізку“ у молодих гравців американського футболу. Було показано, що порушення нормальної „обрізки“ пов’язане з більш слабкими зв’язками між різними частинами мозку. У нашому дослідженні було виявлено значне зниження відсікання сірої речовини в лобовій сітці за замовчуванням, що пов’язано з більш високими когнітивними функціями, такими як планування і контроль соціальної поведінки”, — сказав науковий співробітник відділення радіології Південно-західного медичного центра “UT” в штаті Техас Гоутам Крішнан Муругесан.

У дослідженні взяли участь 60 молодих людей, які грали в американський футбол. За допомогою спеціальних датчиків вчені отримували дані про травми гравців. Виявилося, що перманентні травми голови негативно позначаються на головному мозку.

Примітно, що дослідники сподіваються провести подальше дослідження, щоб повністю зрозуміти довгострокові зміни в стані спокою мозкових мереж і їх зв’язок з нейропсихологічні завданнями.

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