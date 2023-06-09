"Вчасно" и Zakupki отделились от группы компаний EVO-Rozetka в новую компанию Tabula Rasa, которую возглавил Николай Палиенко

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15882 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 63841 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 112342 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 112166 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 259595 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131704 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120595 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 368905 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83433 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136134 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
70%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127085 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 25539 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107671 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73219 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 13009 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 259615 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 290530 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 368921 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 345018 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392719 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73483 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107921 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127356 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169702 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78978 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

"Вчасно" и Zakupki отделились от группы компаний EVO-Rozetka в новую компанию Tabula Rasa, которую возглавил Николай Палиенко

Киев • УНН

 • 1131777 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. От группы компаний EVO-Rozetka в отдельную компанию выделился цифровой сервис “Вчасно” и Zakupki.Prom — площадка для государственных и коммерческих закупок и аукционов. Эти проекты станут частью новосозданной компании — ТаЬцІа Rasa. Ее возглавит Николай Палиенко.

"Вчасно" и Zakupki отделились от группы компаний EVO-Rozetka в новую компанию Tabula Rasa, которую возглавил Николай Палиенко

“Tabula Rasa сфокусируется на развитии инновационных продуктов для предпринимателей на украинском и международных рынках. Мир большой, мир интересный, и не заканчивается на э-коммерсе, поэтому мы отправляемся в увлекательное путешествие и будем стремиться сделать наш Мир еще интереснее, ровнее, проще и красивее", — говорит Николай Палиенко, CEO Tabula Rasa.

Николай Палиенко передает позицию CEO EVO и участие в операционном управлении объединенной компании EVO-Rozetka Денису Горовому — соучредителю EVO и CEO Prom.ua.

EVO и в дальнейшем будет строить маркетплейсы, платежную и логистическую инфраструктуру вокруг них. Команды Prom, Satu, Shafa, Kabanchik, Bigl, IZI, а также финтех-направление (сервис Rozetka Pay) продолжат развиваться в группе компаний EVO-Rozetka.

“Это были невероятные 15 лет. Мы гордимся всем, что создали вместе. Мы в EVO продолжим делать то, что умеем лучше всего — создавать возможности для предпринимательства в Украине. Во время полномасштабной войны эта миссия стала важна для нас еще больше. Справедливые и выгодные условия для продавцов, лучший клиентский опыт для покупателей, безопасная оплата, быстрая и дешевая доставка — наш фокус на этот год”, — говорит Денис Горовой, CEO EVO.

Совладельцами объединенной компании EVO-Rozetka остаются соучредители EVO, Rozetka, а также Horizon Capital. Владельцы Tabula Rasa — Николай Палиенко, Денис Горовой и Тарас Мурашко.

Все существующие проекты и команды продолжат свою работу.

Справка

EVO — украинская продуктовая IT-компания. Наша история началась 15 лет назад с создания Prom.ua, крупнейшего маркетплейса Украины. Миссия EVO — создавать возможности для развития предпринимательства. Мы делаем маркетплейсы для онлайн-шопинга и заказа услуг: Prom, Satu, Bigl, ІЗI, Kabanchik, Shafa. Создали сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно", интернет-площадки для проведения государственных и коммерческих торгов и аукционов — Zakupki.Prom и Аукционы.Prom. Развиваем финтех и логистику. Больше о EVO — на сайте evo.company.

Rozetka — крупнейший онлайн-ритейлер в стране. С 2005 года мы воплощаем маленькие мечты и грандиозные планы миллионов людей. У нас можно найти буквально все. Мы продаем по справедливой цене и предоставляем гарантию, потому что считаем, что онлайн-шопинг должен быть максимально удобным и безопасным. И каждый раз, когда кто-то нажимает «Купить», мы понимаем, что делаем нужное дело.

Horizon Capital — ведущая инвестиционная компания в Центрально-Восточной Европе, которая управляет шестью фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более 1,4 млрд долларов США и более чем 29-летним инвестиционным опытом в регионе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,476.75