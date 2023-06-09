"Вчасно" и Zakupki отделились от группы компаний EVO-Rozetka в новую компанию Tabula Rasa, которую возглавил Николай Палиенко

“Tabula Rasa сфокусируется на развитии инновационных продуктов для предпринимателей на украинском и международных рынках. Мир большой, мир интересный, и не заканчивается на э-коммерсе, поэтому мы отправляемся в увлекательное путешествие и будем стремиться сделать наш Мир еще интереснее, ровнее, проще и красивее", — говорит Николай Палиенко, CEO Tabula Rasa.

Николай Палиенко передает позицию CEO EVO и участие в операционном управлении объединенной компании EVO-Rozetka Денису Горовому — соучредителю EVO и CEO Prom.ua.

EVO и в дальнейшем будет строить маркетплейсы, платежную и логистическую инфраструктуру вокруг них. Команды Prom, Satu, Shafa, Kabanchik, Bigl, IZI, а также финтех-направление (сервис Rozetka Pay) продолжат развиваться в группе компаний EVO-Rozetka.

“Это были невероятные 15 лет. Мы гордимся всем, что создали вместе. Мы в EVO продолжим делать то, что умеем лучше всего — создавать возможности для предпринимательства в Украине. Во время полномасштабной войны эта миссия стала важна для нас еще больше. Справедливые и выгодные условия для продавцов, лучший клиентский опыт для покупателей, безопасная оплата, быстрая и дешевая доставка — наш фокус на этот год”, — говорит Денис Горовой, CEO EVO.

Совладельцами объединенной компании EVO-Rozetka остаются соучредители EVO, Rozetka, а также Horizon Capital. Владельцы Tabula Rasa — Николай Палиенко, Денис Горовой и Тарас Мурашко.

Все существующие проекты и команды продолжат свою работу.

Справка

EVO — украинская продуктовая IT-компания. Наша история началась 15 лет назад с создания Prom.ua, крупнейшего маркетплейса Украины. Миссия EVO — создавать возможности для развития предпринимательства. Мы делаем маркетплейсы для онлайн-шопинга и заказа услуг: Prom, Satu, Bigl, ІЗI, Kabanchik, Shafa. Создали сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно", интернет-площадки для проведения государственных и коммерческих торгов и аукционов — Zakupki.Prom и Аукционы.Prom. Развиваем финтех и логистику. Больше о EVO — на сайте evo.company.

Rozetka — крупнейший онлайн-ритейлер в стране. С 2005 года мы воплощаем маленькие мечты и грандиозные планы миллионов людей. У нас можно найти буквально все. Мы продаем по справедливой цене и предоставляем гарантию, потому что считаем, что онлайн-шопинг должен быть максимально удобным и безопасным. И каждый раз, когда кто-то нажимает «Купить», мы понимаем, что делаем нужное дело.

Horizon Capital — ведущая инвестиционная компания в Центрально-Восточной Европе, которая управляет шестью фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более 1,4 млрд долларов США и более чем 29-летним инвестиционным опытом в регионе.