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“Вчасно” та Zakupki виокремилися від групи компаній EVO-Rozetka у нову компанію Tabula Rasa, яку очолив Микола Палієнко

Київ • УНН

 • 1131779 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Від групи компаній EVO-Rozetka в окрему компанію виокремився цифровий сервіс “Вчасно” та Zakupki.Prom — майданчик для державних і комерційних закупівель та аукціонів. Ці проєкти стануть частиною новоствореної компанії — Тabula Rasa. Її очолить Микола Палієнко.

“Вчасно” та Zakupki виокремилися від групи компаній EVO-Rozetka у нову компанію Tabula Rasa, яку очолив Микола Палієнко

“Tabula Rasa сфокусується на розвитку інноваційних продуктів для підприємців на українському та міжнародних ринках. Світ великий, світ цікавий, і не закінчується на єкомерсі, тож ми вирушаємо в захопливу подорож і будемо прагнути зробити наш Світ ще цікавішим, рівнішим, простішим і гарнішим", — каже Микола Палієнко, CEO Tabula Rasa.

Микола Палієнко передає позицію CEO EVO та участь в операційному управлінні обʼєднаної компанії EVO-Rozetka Денису Горовому — співзасновнику EVO та CEO Prom.ua.

EVO й надалі будуватиме маркетплейси, платіжну та логістичну інфраструктуру довкола них. Команди Prom, Satu, Shafa, Kabanchik, Bigl, IЗI, а також фінтех напрям (сервіс Rozetka Pay) продовжать розвиватися у групі компаній EVO-Rozetka.

“Це були неймовірні 15 років. Ми пишаємось усім, що створили разом. Ми в EVO продовжимо робити те, що вміємо найкраще — створювати можливості для підприємництва в України. Під час повномасштабної війни ця місія стала важити для нас ще більше. Справедливі та вигідні умови для продавців, найкращий клієнтський досвід для покупців, безпечна оплата, швидка та дешева доставка — наш фокус на цей рік”, — говорить Денис Горовий, CEO EVO.

Співвласниками об'єднаної компанії EVO-Rozetka залишаються співзасновники EVO, Rozetka, а також Horizon Capital. Власники Tabula Rasa — Микола Палієнко, Денис Горовий і Тарас Мурашко.

Усі існуючі проєкти та команди продовжать свою роботу.

Довідка

EVO — українська продуктова IT-компанія. Наша історія почалась 15 років тому зі створення Prom.ua, найбільшого маркетплейсу України. Місія EVO — створювати можливості для розвитку підприємництва. Ми робимо маркетплейси для онлайн-шопінгу та замовлення послуг: Prom, Satu, Bigl, ІЗI, Kabanchik, Shafa. Створили сервіс цифрових рішень для бізнесу "Вчасно", інтернет-майданчики для проведення державних та комерційних торгів та аукціонів — Zakupki.Prom й Аукціони.Prom. Розвиваємо фінтех і логістику. Більше про EVO — на сайті evo.company.

Rozetka — найбільший онлайн-ритейлер у країні. Із 2005 року ми втілюємо маленькі мрії та грандіозні плани мільйонів людей. У нас можна знайти буквально все. Ми продаємо за справедливою ціною та надаємо гарантію, бо вважаємо, що онлайн-шопінг має бути максимально зручним і безпечним. І щоразу, коли хтось натискає «Купити», ми розуміємо, що робимо потрібну справу.

Horizon Capital — провідна інвестиційна компанія в Центрально-Східній Європі, яка управляє шістьма фондами прямих інвестицій (більше 40 інституційних інвесторів) з активами понад 1.4 млрд доларів США та більш ніж 29-річним інвестиційним досвідом у регіоні.

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