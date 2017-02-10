Убийцу военнослужащего-контрактника арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Черниговской области раскрыто убийство военнослужащего-контрактника, злоумышленник арестован. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Прокуратура расследует убийство военнослужащего-контрактника одной из воинских частей в Черниговской области.
Установлено, что в конце января 2017 года, указанный военнослужащий не прибыл на военную службу в части и его местонахождение и обстоятельства исчезновения были не известны.
В ходе проведения досудебного крышкой и осуществления оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения указанного солдата, выяснена возможная причастность коллеги пострадавшего к его убийству.
Убийца искренне покаялся и признался в содеянном при этом указав место нахождения погибшего.
Он сообщил, что они употребляли вместе алкогольные напитки и, когда возвращались в часть, у них возник конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшему несколько ударов металлической арматурой в область головы от которых последний скончался на месте происшествия.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения суммы залога.
За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, как сообщал УНН, черниговская милиция задержала убийцу военнослужащего.