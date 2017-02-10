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Убийцу военнослужащего-контрактника арестовали

Киев • УНН

 • 8729 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Черниговской области раскрыто убийство военнослужащего-контрактника, злоумышленник арестован. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Убийцу военнослужащего-контрактника арестовали

Прокуратура расследует убийство военнослужащего-контрактника одной из воинских частей в Черниговской области.

Установлено, что в конце января 2017 года, указанный военнослужащий не прибыл на военную службу в части и его местонахождение и обстоятельства исчезновения были не известны.

В ходе проведения досудебного крышкой и осуществления оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения указанного солдата, выяснена возможная причастность коллеги пострадавшего к его убийству.

Убийца искренне покаялся и признался в содеянном при этом указав место нахождения погибшего.

Он сообщил, что они употребляли вместе алкогольные напитки и, когда возвращались в часть, у них возник конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшему несколько ударов металлической арматурой в область головы от которых последний скончался на месте происшествия.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения суммы залога.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, как сообщал УНН, черниговская милиция задержала убийцу военнослужащего.

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