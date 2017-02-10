Вбивцю військовослужбовця-контрактника заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Чернігівщині розкрито вбивство військовослужбовця-контрактника, зловмисника заарештовано. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Прокуратура розслідує вбивство військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин на Чернігівщині.
Установлено, що наприкінці січня 2017 року, вказаний військовослужбовець не прибув на військову службу до частини та його місце перебування і обставини зникнення були не відомі.
У ході проведення досудового розсування та здійснення оперативно-розшукових заходів, з метою встановлення місцеперебування вказаного солдата, з’ясовано можливу причетність колеги постраждалого до його вбивства.
Вбивця щиро покаявся та зізнався у вчиненому при цьому вказавши місце знаходження загиблого.
Він повідомив, що вони вживали разом алкогольні напої та, коли повертались в частину, у них виник конфлікт, у ході якого він наніс потерпілому декілька ударів металевою арматурою в область голови від яких останній помер на місці події.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення суми застави.
За вчинення такого злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чернігівська поліція затрмиала вбивцю військовослужбовця.