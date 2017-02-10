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Вбивцю військовослужбовця-контрактника заарештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Чернігівщині розкрито вбивство військовослужбовця-контрактника, зловмисника заарештовано. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Вбивцю військовослужбовця-контрактника заарештували

Прокуратура розслідує вбивство військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин на Чернігівщині.

Установлено, що наприкінці січня 2017 року, вказаний військовослужбовець не прибув на військову службу до частини та його місце перебування і обставини зникнення були не відомі.

У ході проведення досудового розсування та здійснення оперативно-розшукових заходів, з метою встановлення місцеперебування вказаного солдата, з’ясовано можливу причетність колеги постраждалого до його вбивства.

Вбивця щиро покаявся та зізнався у вчиненому при цьому вказавши місце знаходження загиблого.

Він повідомив, що вони вживали разом алкогольні напої та, коли повертались в частину, у них виник конфлікт, у ході якого він наніс потерпілому декілька ударів металевою арматурою в область голови від яких останній помер на місці події.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення суми застави.

За вчинення такого злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, чернігівська поліція затрмиала вбивцю військовослужбовця.

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