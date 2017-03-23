Убийца Д.Вороненкова "по документам" гражданин Украины - Ю.Луценко (дополнено)

"Его лицо сейчас проходит проверку, документы проходят проверку. Следствие безусловно установит, кто он есть. Документы были при нем", - сказал Генпрокурор.

На уточнение журналистов, был ли стрелок гражданином Украины, Ю.Луценко ответил: "По документам да. Сейчас мы проверяем, были ли эти документы подлинными. Вообще то я редко встречал киллера, который с собой брал служебное удостоверение. Этот взял".

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.