Убийца Д.Вороненкова "по документам" гражданин Украины - Ю.Луценко (дополнено)

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Правоохранители обнаружили у киллера, стрелявшего в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служебное удостоверение. По документам он является гражданином Украины. Об этом сообщил на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Его лицо сейчас проходит проверку, документы проходят проверку. Следствие безусловно установит, кто он есть. Документы были при нем", - сказал Генпрокурор.

На уточнение журналистов, был ли стрелок гражданином Украины, Ю.Луценко ответил: "По документам да. Сейчас мы проверяем, были ли эти документы подлинными. Вообще то я редко встречал киллера, который с собой брал служебное удостоверение. Этот взял".

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.

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