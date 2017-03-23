Вбивця Д.Вороненкова "за документами" громадянин України - Ю.Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронці виявили у кілера, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, службове посвідчення. За документами він є громадянином України. це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Його обличчя зараз проходить перевірку, документи проходять перевірку. Слідство безумовно встановить, хто він є. Документи були при ньому", - сказав Генпрокурор.
На уточнення журналістів, чи був стрілок громадянином України, Ю.Луценко відповів: "За документами так. Зараз ми перевіряємо, чи ці документи були справжніми. Взагалі то я рідко зустрічав кілера, який з собою брав службове посвідчення. Цей взяв".
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.