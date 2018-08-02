Убийство "Сармата" в Бердянске: четырем задержанным объявили о подозрении

"Четырем лицам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", - написал Лысенко.

В настоящее время в Бердянский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия в этом уголовном производстве продолжаются.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО, Виталия "Сармата" Олешко. Из-за преступления открыли производство. Полиция рассматривает две версии убийства экс-бойца АТО. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации "Сирена" в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.





