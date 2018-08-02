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Вбивство "Сармата" у Бердянську: чотирьом затриманим оголосили про підозру

Київ • УНН

 • 18976 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Чотирьом затриманим у вчиненні вбивства активіста, екс-бійця АТО, Віталія Олешка у Бердянську оголосили про підозру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

"Чотирьом особам повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства активіста в Бердянську Запорізької області", - написав Лисенко.

Нині до Бердянського міськрайонного суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії у цьому кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську вбили активіста, ветерана АТО, Віталія "Сармата" Олешка. Через злочин відкрили провадження. Поліція розглядає дві версії вбивства екс-бійця АТО. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вчинення вбивства, 31 липня, на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області.


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