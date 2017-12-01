Убийство в Одесской области: среди подозреваемых две девушки
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Правоохранители задержали четырех человек, которые подозреваются в совершении убийства человека в Одесской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин, передает УНН.
"Задержаны четыре человека, что обосновано обвиняются в разбойном нападении, убийстве и похищении автотранспорта. Этот дерзкое преступление было совершено на днях в Измаильском районе Одесской области и уже через двое суток преступники задержаны", - отметил Д.Головин.
По его словам, среди четверки разбойников в масках было две девушки.
Напомним, в Одесской области мужчина расстрелял своих соседей.