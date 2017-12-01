Убийство в Одесской области: среди подозреваемых две девушки

"Задержаны четыре человека, что обосновано обвиняются в разбойном нападении, убийстве и похищении автотранспорта. Этот дерзкое преступление было совершено на днях в Измаильском районе Одесской области и уже через двое суток преступники задержаны", - отметил Д.Головин.

По его словам, среди четверки разбойников в масках было две девушки.

Напомним, в Одесской области мужчина расстрелял своих соседей.