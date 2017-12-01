Вбивство на Одещині: серед підозрюваних дві дівчини

"Затримані чотири особи, що обгрунтовано звинувачуються у розбійному нападі, вбивстві та викраденні автотранспорту. Цей зухвалий злочин був скоєний днями в Ізмаїльскому районі Одеської області, і вже через дві доби злочинці затримані", - зазначив Д.Головін.

За його словами, серед четвірки розбійників в масках були дві дівчини.

Нагадаємо, на Одещині чоловік розстріляв своїх сусідів.