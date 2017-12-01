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Вбивство на Одещині: серед підозрюваних дві дівчини

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 грудня. УНН. Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які підозрюються у скоєнні вбивства людини в Одеській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін, передає УНН.

"Затримані чотири особи, що обгрунтовано звинувачуються у розбійному нападі, вбивстві та викраденні автотранспорту. Цей зухвалий злочин був скоєний днями в Ізмаїльскому районі Одеської області, і вже через дві доби злочинці затримані", - зазначив Д.Головін.

За його словами, серед четвірки розбійників в масках були дві дівчини.

Нагадаємо, на Одещині чоловік розстріляв своїх сусідів.

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