Убийство активиста "Правого сектора" в Сумах: полиция открыла уголовное производство

Детали

Отмечается, что в среду, около 21:00, в полицию поступило сообщение о том, что по улице Заливной стрелял неизвестный и лежит окровавленный неизвестный мужчина.

По указанному адресу было обнаружено тело мужчины. Им оказался 29-летний сумчанин, активист. Предварительно он умер в результате полученного огнестрельного ранения. Проводятся мероприятия по установке и задержанию злоумышленника, отметили в полиции.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Что было ранее

27 октября стало известно, что представителя "Правого сектора" застрелили у собственного подъезда на глазах его жены. По информации "Правого сектора", убитым оказался Александр Иванина, который на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", однако не прошел. 27 октября во время сессии городского совета он выступал относительно отмены решения исполнительного комитета о повышении стоимости проезд в частных маршрутках.