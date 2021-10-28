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Вбивство активіста “Правого сектору” у Сумах: поліція відкрила кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 28859 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства активіста “Правого сектору” у Сумах. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ГУНП у Сумській області.

Вбивство активіста “Правого сектору” у Сумах: поліція відкрила кримінальне провадження

Деталі

Зазначається, що у середу, близько 21:00, до поліції надійшло повідомлення про те що, по вулиці Заливній стріляла невідома особа та лежить закривавлений невідомий чоловік.

За вказаною адресою було виявлено тіло чоловіка. Ним виявився 29-річний сумчанин, активіст. Попередньо, він помер внаслідок отриманого вогнепального поранення. Проводяться заходи зі встановлення та затримання зловмисника, вказали у поліції.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”.

Що було раніше

27 жовтня стало відомо, що представника “Правого сектору” застрелили біля власного під’їзду на очах його дружини. За інформацією "Правого сектору“, вбитим виявився Олександр Іваніна, який на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії “Правий сектор”, однак не пройшов. 27 жовтня під час сесії міської ради він виступав про відміну рішення виконавчого комітету про підвищення вартості проїзду в приватних маршрутках.

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