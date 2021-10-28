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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Сумах застрелили активіста “Правого сектору” на очах у дружини

Київ • УНН

 • 59609 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. 27 жовтня представника “Правого сектору” застрелили біля власного під’їзду. Про це повідомляє УНН з посиланням на фейсбук-сторінку руху.

У Сумах застрелили активіста “Правого сектору” на очах у дружини

Цитата

“27 жовтня, було застрелено Олександра Іваніну, активіста Національно-визвольного руху „Правий сектор“ Сумщини. Вбивця чекав на Олександра біля під’їзду його власного будинку. Здійснив більше 10 пострілів. Напад на чоловіка було скоєно у присутності дружини. Не виникає сумнівів, хто приклав до цього руку і де саме шукати винних. „Правий сектор“ переконаний, що саме націоналістична діяльність Іваніни стала причиною вбивства”, — повідомляють на офіційній сторінці у Facebook “Правий сектор”.

Додамо

Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії “Правий сектор”, однак не пройшов.
27 жовтня під час сесії міської ради він виступав про відміну рішення виконавчого комітету про підвищення вартості проїзду в приватних маршрутках.

Нагадаємо

Відоме ім’я українського військового, вбитого у вівторок на Донбасі. “26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн — майстер-сержант Халіков Георгій Журович.” — повідомили на офіційній сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП.

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