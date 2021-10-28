В Сумах застрелили активиста “Правого сектора” на глазах у жены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. 27 октября представителя “Правого сектора” застрелили у собственного подъезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой фб-страницу движения.
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“27 октября, был застрелен Александр Иванин, активист Национально-освободительного движения „Правый сектор“ Сумщины. Убийца ждал Александра у подъезда его собственного дома. Совершил более 10 выстрелов. Нападение на мужчину было совершено в присутствии жены. Не возникает сомнений, кто приложил к этому руку и где именно искать виновных. "Правый сектор" убежден, что именно националистическая деятельность Иванины стала причиной убийства", - сообщают на официальной странице в Facebook "Правый сектор".
Добавим
Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", однако не прошел.
27 октября на сессии городского совета он выступал об отмене решения исполнительного комитета о повышении стоимости проезда в частных маршрутках.
Напомним
Известно имя украинского военного, убитого во вторник на Донбассе. "26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин - мастер-сержант Халиков Георгий Журович." – сообщили на официальной странице Полтавского областного ТЦК и СП.