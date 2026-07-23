Важно продолжать давление: Зеленский поблагодарил ЕС за 21-й пакет санкций и ожидает активной работы над 22-м
Киев • УНН
Президент Украины поблагодарил ЕС за принятие 21-го пакета санкций, направленного на сокращение доходов РФ. Он призвал продолжать давление и рассчитывает на активную работу над 22-м пакетом.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС и европейских лидеров за принятие 21-го пакета санкций против России. Новые ограничения направлены на уменьшение доходов РФ, передает УНН.
Благодарен Европейскому Союзу и всем европейским лидерам за принятие 21-го пакета санкций против России. Очень важно, что давление на Россию за ее войну, которую она начала и отказывается останавливать, продолжается. И в этом пакете есть сильные шаги, чтобы ограничить российские доходы, в том числе украинские предложения, которые были учтены
Зеленский подчеркнул, что важно сохранять единство и продолжать санкционное давление.
Очень важно сохранять единство и продолжать это давление. Рассчитываем, что работа над новым, 22-м пакетом будет идти активно и удастся реализовать дополнительные ограничения, которые точно сработают на мир и еще больше ограничат российскую способность поддерживать войну. Спасибо, ЕС!
Напомним
Европейский Союз 22 июля дал "зеленый свет" 21-му пакету санкций против России. Греция сняла блокировку после уступок по транспортировке российского СПГ.