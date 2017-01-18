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Главари "ДНР" и "ЛНР" решили взять курс на интеграцию с РФ

Главари "ДНР" и "ЛНР" решили взять курс на интеграцию с РФ

Киев • УНН

 • 13887 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Главари самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что видят будущее регионов в интеграции с Россией, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Существуют люди, которые хотят вернуться к себе домой, вернуться в Россию, быть с Россией. Мы не ищем ничего нового, мы уже сделали свой выбор более 360 лет назад, и теперь, учитывая сложившиеся политические события, нам не дают вернуться к себе домой", - сказал И.Плотницкий журналистам.

По его словам, "народные республики" будут стремиться к повторению Переяславской рады. И.Плотницкий при этом выразил уверенность, что идею воссоединения Донбасса с Россией в Украине поддержат "гораздо больше 50%, поэтому нельзя за два-три года убить историю, убить дух".

В свою очередь А.Захарченко выразил надежду, что интеграция "народных республик" с Россией произойдет достаточно быстро.

"Хотелось бы в этом году все закончить", - подчеркнул глава "ДНР".

Ранее А.Захарченко заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не готовы к объединению.

Украинские Национальные Новости

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