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Ватажки "ДНР" і "ЛНР" вирішили взяти курс на інтеграцію з РФ

Київ • УНН

 • 13887 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Ватажки самопроголошених Донецької і Луганської народних республік Олександр Захарченко та Ігор Плотницкий заявили, що бачать майбутнє регіонів в інтеграції з Росією, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"Існують люди, які хочуть повернутися до себе додому, повернутися в Росію, бути з Росією. Ми не шукаємо нічого нового, ми вже зробили свій вибір більше 360 років тому, і тепер, з огляду на сформовані політичні події, нам не дають повернутися до себе додому", - сказав І.Плотницкий журналістам.

За його словами, "народні республіки" будуть прагнути до повторення Переяславської ради. І.Плотницкий при цьому висловив упевненість, що ідею возз'єднання Донбасу з Росією в Україні підтримають "набагато більше 50%, тому не можна за два-три роки вбити історію, вбити дух".

У свою чергу О.Захарченко висловив сподівання, що інтеграція "народних республік" з Росією відбудеться досить швидко.

"Хотілося б в цьому році все закінчити", - підкреслив глава "ДНР".

Раніше О.Захарченко заявив, що самопроголошені Донецька і Луганська народні республіки не готові до об'єднання.

Українські Національні Новини

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