Главаря "ЛНР" будут судить за тяжелые военные преступления 2015 года

“Объявлено подозрение гражданину Украины, уроженцу г.Лисичанска Луганской области, который выполнял функции руководителя подразделения артиллерии в составе так называемого ”6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова“, входящего в состав незаконного вооруженного формирования в структуре террористической организации ”ЛНР“, в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. Ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанным лицом по предварительному сговору с руководителями террористической организации “ЛНР”, представителями власти и ВС РФ в январе-августе в 2015 году было организовано и осуществлено проведение артиллерийских обстрелов по территории города Попасная и Попаснянского района Луганской области, где то время находилось гражданское население, с применением тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов, что привело к гибели людей, повреждению и разрушению жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры.



В результате указанных преступных действий погибло 20 гражданских лиц, получили телесные повреждения различной степени тяжести 21 гражданское лицо, повреждено и разрушено 62 жилых дома и других объекта гражданской инфраструктуры.

За совершение указанных преступлений подозреваемому грозит высшая мера наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, майор запаса ВСУ, бывший заместитель военного комиссара, получил 14 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России.