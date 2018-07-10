Ватажка "ЛНР" судитимуть за тяжкі військові злочини 2015 року

“Оголошено підозру громадянину України, уродженцю м. Лисичанська Луганської області, який виконував функції керівника підрозділу артилерії у складі так званого „6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова“, що входить до складу незаконного збройного формування у структурі терористичної організації „ЛНР“, у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказаною особою за попередньою змовою з керівниками терористичної організації “ЛНР”, представниками влади та ЗС РФ протягом січня-серпня 2015 року було організовано та здійснено проведення артилерійських обстрілів по території міста Попасна та Попаснянського району Луганської області, де на той час перебувало лише цивільне населення, із застосуванням важкого артилерійського озброєння і боєприпасів, що призвело до загибелі людей, пошкодження та руйнування житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури.



У результаті зазначених злочинних дій загинуло 20 цивільних осіб, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 21 цивільна особа, пошкоджено та зруйновано 62 житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За скоєння вказаних злочинів підозрюваному загрожує найвища міра покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ, колишній заступник військового комісара, отримав 14 років тюрми за шпигунство на користь Росії.