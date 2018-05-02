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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стоимость жилья в новостройках столицы остается стабильной с начала года

Киев • УНН

 • 8411 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В течение января - апреля 2018 года средняя стоимость жилья в новостройках Киева остается практически неизменной. Об этом свидетельствует статистика ЛУН.ua, сообщает УНН.

Стоимость жилья в новостройках столицы остается стабильной с начала года

В феврале средняя стоимость снизилась на 200 гривен по сравнению с январем. С тех пор стоимость остается неизменной и составляет 22 000 грн.

Минимальная цена по состоянию на апрель составила 15 400 грн.

Напомним, эксперты советуют при приобретении жилья прежде всего обращать внимание на первичный рынок, ведь это новые коммуникации, энергоэффективность и возможность воспользоваться программами лояльности от застройщиков. В то же время эксперты советуют оценить репутацию застройщика, количество реализованных им проектов. Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию, только по итогам 2017 года, более 300 тысяч квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 года взялась за 7 новых. В целом, как недавно подсчитали в компании, около двух миллионов киевлян проживают в домах, построенных "Киевгорстроем".

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