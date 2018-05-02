Стоимость жилья в новостройках столицы остается стабильной с начала года

В феврале средняя стоимость снизилась на 200 гривен по сравнению с январем. С тех пор стоимость остается неизменной и составляет 22 000 грн.

Минимальная цена по состоянию на апрель составила 15 400 грн.

Напомним, эксперты советуют при приобретении жилья прежде всего обращать внимание на первичный рынок, ведь это новые коммуникации, энергоэффективность и возможность воспользоваться программами лояльности от застройщиков. В то же время эксперты советуют оценить репутацию застройщика, количество реализованных им проектов. Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию, только по итогам 2017 года, более 300 тысяч квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 года взялась за 7 новых. В целом, как недавно подсчитали в компании, около двух миллионов киевлян проживают в домах, построенных "Киевгорстроем".