Вартість житла у новобудовах столиці залишається стабільною з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Протягом січня – квітня 2018 року середня вартість житла у новобудовах Києва залишається практично незмінною. Про це свідчить статистика ЛУН.ua, повідомляє УНН.
У лютому середня вартість знизилась на 200 гривень порівняно з січнем. З того часу вартість залишається незмінною і становить 22 000 грн.
Мінімальна ціна станом на квітень становила 15 400 грн.
Нагадаємо, експерти радять під час придбання житля перш за все звертати увагу на первинний ринок, адже це нові комунікації, енергоощадність та можливість скористатися програмами лояльності від забудовників. Водночас експерти радять оцінити репутацію забудовника, кількість реалізованих ним проектів. Наприклад, найбільший столичний забудовник “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію, лише за підсумками 2017 року, понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 року взялася за 7 нових. А загалом, як нещодавно підрахували у компанії, близько двох мільйонів киян мешкають у будинках, зведених “Київміськбудом”.