Новая вспышка АЧС зафиксорованна в Запорожской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100243 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115687 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174356 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127816 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123575 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116368 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106413 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Новая вспышка АЧС зафиксорованна в Запорожской области

Новая вспышка АЧС зафиксорованна в Запорожской области

Киев  •  УНН

 • 13616 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Мелитопольском районе Запорожской обл. были зафиксированы случаи заболевания африканской чумой свиней, в результате чего поголовье свиней этой зоны решено уничтожить. Об этом сообщили в пресс-службе Мелитопольской райгосадминистрации, передает УНН.

На этот раз случай заболевания АЧС произошел в с.Новое, что под Мелитополем.

"В настоящее время в эпизоотическом очаге (с. Новое) на центральной улице населенного пункта обустроены дезбаръер на въезд-выезде из населенного пункта. С целью недопущения движения автотранспорта блокировано второстепенные подъездные пути, установлено круглосуточное дежурство специалистов ветеринарной службы совместно с работниками отдела полиции, которые также осуществляют проверки перемещения подконтрольных грузов на основных путях района. Создана временная комиссия для проведения подворного учета (перерасчета) свинопоголовья с целью последующего извлечения и уничтожения ", - сообщили в РГА.

Изъятое свинопоголовья предусматривает денежную компенсацию их стоимости в расчете 24,32 грн. за килограмм живого веса. На эти цели уже выделены средства из резервного фонда районного бюджета.

Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата С.Тригубенко, ответственность за допущение АЧС должна быть усилена.

По прогнозам экспертов, ущерб от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7500000000 грн.

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