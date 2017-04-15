Новая вспышка АЧС зафиксорованна в Запорожской области

На этот раз случай заболевания АЧС произошел в с.Новое, что под Мелитополем.

"В настоящее время в эпизоотическом очаге (с. Новое) на центральной улице населенного пункта обустроены дезбаръер на въезд-выезде из населенного пункта. С целью недопущения движения автотранспорта блокировано второстепенные подъездные пути, установлено круглосуточное дежурство специалистов ветеринарной службы совместно с работниками отдела полиции, которые также осуществляют проверки перемещения подконтрольных грузов на основных путях района. Создана временная комиссия для проведения подворного учета (перерасчета) свинопоголовья с целью последующего извлечения и уничтожения ", - сообщили в РГА.

Изъятое свинопоголовья предусматривает денежную компенсацию их стоимости в расчете 24,32 грн. за килограмм живого веса. На эти цели уже выделены средства из резервного фонда районного бюджета.

Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата С.Тригубенко, ответственность за допущение АЧС должна быть усилена.

По прогнозам экспертов, ущерб от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7500000000 грн.