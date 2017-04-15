Новий спалах АЧС зафіксовано на Запоріжжі

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Мелітопольському районі Запорізької обл.  були зафіксовані випадки захворювання на африканську чуму свиней, внаслідок чого поголів’я свиней цієї зони вирішено знищити. Про це повідомили у пресс-службі Мелітопольської райдержадміністрації, передає УНН.

Цього разу випадок захворювання на АЧС стався у с.Нове, що під Мелітополем.

“На даний час в епізоотичному осередку (с. Нове) на центральній вулиці населеного пункту облаштовано дезбар’єр на в’їзд-виїзді з населеного пункту. З метою недопущення руху автотранспорту блоковано другорядні під’їзні шляхи, встановлено цілодобове чергування фахівців ветеринарної служби спільно з працівниками відділу поліції, які також здійснюють перевірки переміщення підконтрольних вантажів на основних шляхах району. Створено тимчасову комісію для проведення подвірного обліку (перерахунку) свинопоголів’я з метою подальшого вилучення та знищення”, — повідомили в РДА.

Вилучене свинопоголів’я передбачає грошову компенсацію їх вартості у розрахунку 24,32 грн. за кілограм живої ваги. На ці потреби вже виділено кошти із резервного фонду районного бюджету.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами народного депутата С.Тригубенка, відповідальність за допущення АЧС має бути посилена.

За прогнозами експертів, збитки від АЧС до 2020 року можуть зрости на 7,5 млрд грн.

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