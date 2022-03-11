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Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев - пограничники

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Польше два города - Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Цитата

“Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев. За две недели в Краков приехало около 80-100 тысяч украинцев”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Варшава уже приняла 200 000 тысяч беженцев с Украины, но не в состоянии принять больше.

Rzeczpospolita сообщает, что Варшава и Краков уже едва справляются с потоком людей.

“Мы не можем принять больше людей, чем сам город. Речь идет о работе, местах в школах и детсадах, в службах ..., например, в качестве клиентов социальной помощи", - рассказала Моника Хилашек, пресс-секретарь мэра Кракова.

По ее словам, город уже потратил 14 миллионов злотых на помощь беженцам от чрезвычайных ситуаций, годовой бюджет которой составляет 19 миллионов злотых.

Правительство Польши не перечисляет средства муниципалитетам - они должны предоставляться только специальным актом.

"Проблема в том, что они (беженцы — ред.) хотят оставаться или у границы, или в больших городах, о которых слышали, преимущественно в Варшаве и Кракове”, - рассказал один из представителей власти.

Правительство надеется, что беженцы сами попросят переселения, когда жизнь в переполненных мегаполисах станет невыносимой.

Дополнения

Министр заявляет, что Греция отправит транспорт в Польшу, чтобы способствовать переселению беженцев.

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