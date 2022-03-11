Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців - прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Польщі два міста - Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.
Цитата
“Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців. За два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Варшава вже прийняла 200 000 тисяч біженців з України, але не в змозі прийняти більше.
Rzeczpospolita повідомляє, що Варшава та Краків вже на силу справляються з потоком людей.
“Ми не можемо прийняти більше людей, ніж саме місто. Йдеться про роботу, місця в школах і дитсадках, в службах офісу..., наприклад, в якості клієнтів соціальної допомоги", - розповіла Моніка Хілашек, речниця мера Кракова.
За її словами, місто вже витратило 14 мільйонів злотих на допомогу біженцям від надзвичайних ситуацій, річний бюджет якої становить 19 мільйонів злотих.
Уряд Польщі не перераховує кошти муніципалітетам – вони мають надаватися лише спеціальним актом.
"Проблема в тому, що вони (біженці — ред.) хочуть залишатися або біля кордону, або у великих містах, про які чули, переважно у Варшаві та Кракові”, - розповів один із представників влади.
Уряд сподівається, що біженці самі попросять переселення, коли життя в переповнених мегаполісах стане нестерпним.
Доповнення
Міністр заявляє, що Греція відправить транспорт до Польщі, щоб сприяти переселенню біженців.