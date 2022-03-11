Греція відправляє автобуси до Польщі аби забрати частину біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністр заявляє, що Греція відправить транспорт до Польщі, щоб сприяти переселенню біженців. Про це повідомляє Еkathimerini, пише УНН.
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Міністр повідомив, що Греція може прийняти приблизно 30 000 українських біженців, і зазначив, що якщо буде більше біженців, Греція може подати заявку на екстренне фінансування ЄС для покриття витрат.
Мітаракіс в інтерв’ю телеканалу СКАІ зазначив, що з початку російського вторгнення до Греції прибуло понад 7 тисяч українських біженців. За його словами, їм майже відразу надають вид на проживання на 12 місяців. Міністр пояснив, що більшість проживає у співвітчизників, які вже проживали в Греції.
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