Греция отправляет автобусы в Польшу чтобы забрать часть беженцев

Детали

Министр сообщил, что Греция может принять примерно 30 000 украинских беженцев, и отметил, что если будет больше беженцев, Греция может подать заявку на экстренное финансирование ЕС для покрытия расходов.

Митаракис в интервью телеканалу СКАИ отметил, что с начала российского вторжения в Грецию прибыло более 7 тысяч украинских беженцев. По его словам, им почти сразу предоставляют вид на жительство на 12 месяцев. Министр пояснил, что большинство проживает у соотечественников, которые уже проживали в Греции.

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