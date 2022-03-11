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Греция отправляет автобусы в Польшу чтобы забрать часть беженцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Министр заявляет, что Греция отправит транспорт в Польшу, чтобы способствовать переселению беженцев. Об этом сообщает Еkathimerini, пишет УНН.

Детали

Министр сообщил, что Греция может принять примерно 30 000 украинских беженцев, и отметил, что если будет больше беженцев, Греция может подать заявку на экстренное финансирование ЕС для покрытия расходов.

Митаракис в интервью телеканалу СКАИ отметил, что с начала российского вторжения в Грецию прибыло более 7 тысяч украинских беженцев. По его словам, им почти сразу предоставляют вид на жительство на 12 месяцев. Министр пояснил, что большинство проживает у соотечественников, которые уже проживали в Греции.

Напомним

Великобритания упростила систему подачи заявлений на получение визы для украинских беженцев

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