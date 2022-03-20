Варшава предлагает полное торговое эмбарго с Москвой

Детали

Польша предложила своим европейским партнерам ввести полное эмбарго на торговлю с россией, заявил в субботу премьер-министр Матеуш Моравецкий, который считал необходимым еще более ужесточить санкции против москвы.

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"Польша предлагает как можно скорее добавить к санкциям торговую блокаду, блокаду морской торговли, а также наземной торговли. Полная остановка торговли с россией заставит задаться вопросом, не лучше ли было бы положить конец этой жестокой войне", - сказал глава польского правительства.

На этой неделе Европейский Союз одобрил четвертый раунд санкций против россии, расширив перечень олигархов и компаний, на которые попали цели.

Напомним

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который накануне посетил Киев, призвал других европейских лидеров приехать в Киев.