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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Прем’єр-міністр Польщі закликав лідерів європейських країн поїхати до Києва

Прем’єр-міністр Польщі закликав лідерів європейських країн поїхати до Києва

Київ • УНН

 • 80247 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який напередодні відвідав Київ, закликав інших європейських лідерів приїхати до Києва. Про це Моравецький заявив у інтерв'ю TVP Info, пише УНН.

Цитата

"Я закликаю лідерів європейських країн, президента Франції, канцлера Німеччини, прем’єр-міністра Великобританії поїхати до Києва, подивитися в очі плачучим матерям, подивитися на українську націю зблизька, зміцнити їхню волю до боротьби", - сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в ефірі TVP Info.

"Сподіваюся, вони відреагують на це звернення", - додав він.

Додамо

Глава польського уряду та віце-прем’єр-міністр Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншою зустрілися у вівторок у Києві з Президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром цієї країни Денисом Шмигалем.

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