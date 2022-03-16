Премьер-министр Польши призвал лидеров европейских стран поехать в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, накануне посетивший Киев, призвал других европейских лидеров приехать в Киев. Об этом Моравецкий заявил в интервью TVP Info, пишет УНН.
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"Я призываю лидеров европейских стран, президента Франции, канцлера Германии, премьер-министра Великобритании поехать в Киев, посмотреть в глаза плачучим матерям, посмотреть на украинскую нацию вблизи, укрепить их волю к борьбе", - сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире TVP Info.
"Надеюсь, они отреагируют на это обращение", - добавил он.
Добавим
Глава польского правительства и вице-премьер-министр Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншою встретились во вторник в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром этой страны Денисом Шмигалем.