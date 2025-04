Тут твориться історія: прем'єри Польщі, Чехії та Словенії прибули до Києва

Цитата

"Саме тут, в охопленому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє всіх нас висить на волосині", - написав Моравецький.

Деталі

За його словами, Євросоюз підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів.

"Це послання ми привезли сьогодні до Києва", - додав він.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today.pic.twitter.com/Us7k9xTq5f

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022

Візит міністрів підтвердив і український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії прибули сьогодні від імені Ради Європейського Союзу до Києва. Вчинок справжніх друзів! Обговорюємо підтримку України і посилення санкцій проти країни-агресора", - повідомив він.

Раніше

Вранці у вівторок стало відомо що, незважаючи на бойові дії в Україні, глави урядів Польщі, Чехії та Словенії відвідають Київ у складі місії Європейського Союзу.