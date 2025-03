Здесь творится история: премьеры Польши, Чехии и Словении прибыли в Киев

Цитата

"Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске", - написал Моравецкий.

Детали

По его словам, Евросоюз поддерживает Украины, которая может рассчитывать на помощь своих друзей.

"Это послание мы привезли сегодня в Киев", - добавил он.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022

Визит министров подтвердил и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Премьер-министры Польши, Чехии и Словении прибыли сегодня от имени Совета Европейского Союза в Киев. Поступок настоящих друзей! Обсуждаем поддержку Украины и ужесточение санкций против страны-агрессора", - сообщил он.

Ранее

Утром во вторник стало известно что, несмотря на боевые действия в Украине, главы правительств Польши, Чехии и Словении посетят Киев в составе миссии Европейского Союза.