Варшава пропонує повне торгове ембарго з Москвою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував повне торгове ембарго з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Rts.ch.
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Польща запропонувала своїм європейським партнерам ввести повне ембарго на торгівлю з росією, заявив у суботу прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який вважав за необхідне ще більше посилити санкції проти москви.
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"Польща пропонує якнайшвидше додати до санкцій торговельну блокаду, блокаду морської торгівлі, а також наземної торгівлі. Повна зупинка торгівлі з росією змусить задатися питанням, чи не краще було б покласти край цій жорстокій війні", – сказав глава польського уряду.
Цього тижня Європейський Союз схвалив четвертий раунд санкцій проти росії, розширивши перелік олігархів і компаній, на які потрапили цілі.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який напередодні відвідав Київ, закликав інших європейських лідерів приїхати до Києва.