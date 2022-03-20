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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51550 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Варшава пропонує повне торгове ембарго з Москвою

Варшава пропонує повне торгове ембарго з Москвою

Київ • УНН

 • 93100 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував повне торгове ембарго з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Rts.ch.

Деталі

Польща запропонувала своїм європейським партнерам ввести повне ембарго на торгівлю з росією, заявив у суботу прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який вважав за необхідне ще більше посилити санкції проти москви.

Цитата

"Польща пропонує якнайшвидше додати до санкцій торговельну блокаду, блокаду морської торгівлі, а також наземної торгівлі. Повна зупинка торгівлі з росією змусить задатися питанням, чи не краще було б покласти край цій жорстокій війні", – сказав глава польського уряду.

Цього тижня Європейський Союз схвалив четвертий раунд санкцій проти росії, розширивши перелік олігархів і компаній, на які потрапили цілі.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який напередодні відвідав Київ, закликав інших європейських лідерів приїхати до Києва.

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