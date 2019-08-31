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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 29103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116857 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127607 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118896 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123899 просмотра

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6 марта, 07:39 • 127424 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152324 просмотра

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Вариантов переезда с Банковой пока нет - Богдан

Вариантов переезда с Банковой пока нет - Богдан

Киев  •  УНН

 • 11877 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан рассказал, что вариантов переезда с Банковой пока нет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1, сообщает УНН.

"Мы не можем найти на сегодняшний день варианты переезда. Была абсолютно логична инструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но там действительно (много проблемных вопросов ред.), Ремонтные работы, плюс все эти секретности, связи, безопасности", - рассказал он.

Также, первый помощник президента Сергей Шефир, отметил, что переезд пока неуместен.

"И не имеет каких-то таких предложений, чтобы все сказали - да, это супер предложение, красиво, удобно и недорого", - отметил Шефир.

Напомним, ранее Администрация Президента Украины заявляла, что переедет в Украинский дом, расположенный на Европейской площади, а также меняет название. Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.

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