Вариантов переезда с Банковой пока нет - Богдан

"Мы не можем найти на сегодняшний день варианты переезда. Была абсолютно логична инструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но там действительно (много проблемных вопросов ред.), Ремонтные работы, плюс все эти секретности, связи, безопасности", - рассказал он.

Также, первый помощник президента Сергей Шефир, отметил, что переезд пока неуместен.

"И не имеет каких-то таких предложений, чтобы все сказали - да, это супер предложение, красиво, удобно и недорого", - отметил Шефир.

Напомним, ранее Администрация Президента Украины заявляла, что переедет в Украинский дом, расположенный на Европейской площади, а также меняет название. Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.