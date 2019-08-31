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Варіантів переїзду з Банкової наразі немає – Богдан

Варіантів переїзду з Банкової наразі немає – Богдан

Київ • УНН

 • 11880 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, що варіантів переїзду з Банкової наразі не має. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу 1+1, повідомляє УНН.

"Ми не можемо знайти на сьогоднішній день варіанти переїзду. Була абсолютно логічна інструкція переїзду в Український дім з розміщенням тут музею. Але там дійсно (багато проблемних питань –ред.), ремонтні роботи, плюс всі ці секретності, зв’язку, безпеки", - розповів він.

Також, перший помічник президента Сергій Шефір, зазначив, що переїзд наразі недоречний.
"І не має якихось таких пропозицій, щоб всі сказали – так, це супер пропозиція, гарно, зручно та недорого", - зазначив Шефір.

Нагадаємо, раніше Адміністрація Президента України заявляла , що переїде в Український дім, розташований на Європейській площі, а також змінює назву. Будівлю на Банковій віддадуть Національному художньому музею.

Українські Національні Новини

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